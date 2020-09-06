متوسط سعر بيع الدولار يتراجع إلى 15.85 جنيه

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه ليفقد في تعاملات اليوم الأحد حتى قرشين في مجموعة واسعة من البنوك.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتراجع المتوسط المرجح لسعر الصرف بأكثر من قرش، ليسجل 15.7586 جنيه للشراء و15.8586 جنيه للبيع اليوم الأحد، مقابل 15.7692 جنيه للشراء و15.8692 جنيه للبيع الخميس الماضي، وفقًا للبيانات الواردة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، خفض بنكا الأهلي المصري ومصر العملة الأمريكية بواقع قرشًا واحدًا، ليتداول عند 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، مقابل 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وانخفض الدولار بواقع 3 قروش بنك الكويت الوطني خلال تعاملات الأحد، على دفعتين، ليصل إلى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، مقابل 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

فيما خفض بنكا التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بواقع قرشين، بالغًا 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

Advertisements

وخسر الدولار قرشًا في كل من الإسكندرية والمصرف العربي الدولي، محققًا مستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع بختام الخميس.

كما تراجع الدولار بواقع قرشين في بنك كريدي أجريكول، متداولًا عند 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، مقابل 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي، عند مستوى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، دون تغيير عن إغلاق الخميس الماضي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج