البنك المركزي المصري يتوقع تسجيل المعدل السنوي للتضخم 6.2% خلال الربع الرابع

دوت الخليج – قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إنه يتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6,2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وفي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد محافظ البنك المركزي المصري استمرار احتواء الضغوط التضخمية.

وأشار عامر إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل له تاريخيا، لافتا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4,2% في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5,6% في يونيو 2020 من 4,7% في مايو.

وكشف محافظ البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 0,7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020، و1,5% في مايو الذي سبقه.

Advertisements

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج