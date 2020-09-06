- 1/2
- 2/2
دوت الخليج – قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إنه يتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6,2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وفي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد محافظ البنك المركزي المصري استمرار احتواء الضغوط التضخمية.
وأشار عامر إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل له تاريخيا، لافتا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4,2% في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5,6% في يونيو 2020 من 4,7% في مايو.
وكشف محافظ البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 0,7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020، و1,5% في مايو الذي سبقه.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري يتوقع تسجيل المعدل السنوي للتضخم 6.2% خلال الربع الرابع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.