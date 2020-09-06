وزير الاتصالات: إطلاق مبادرة بناة مصر الرقمية فبراير 2021

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة.

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وأشار الوزير، فى بداية اللقاء، إلى أن المشروعات التى تنفذها الوزارة تعتمد على عدة محاور منها ما يتعلق ببناء الإنسان، وأخرى تتعلق بالتحول الرقمى، فضلاً عن المشروعات التى تستهدف تعظيم قدرات الدولة.

ففيما يتعلق بمشروعات بناء الإنسان، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنها تتضمن مبادرة بناة مصر الرقمية، الجاري العمل على مختلف الجوانب الخاصة بها الآن، من تعاون وتنسيق مع الجامعات الدولية التى سيتم الشراكة معها، لتدريس عدد من البرامج الأكاديمية والتخصصات المحددة، وذلك تمهيداً لإطلاقها في فبراير 2021.

كما أشار الوزير إلى أن مشروعات بناء الإنسان، تتضمن أيضاً مشروع جامعة مصر المعلوماتية، والتى تضم تخصصات الهندسة وتكنولوجيا الأعمال، وكذا علوم الحاسب، والفنون الرقمية، مستعرضاً الموقف التنفيذى للتعاون مع عدد من أفضل الجامعات العالمية فى هذه التخصصات.

ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مشروع المدرسة المصرية للاتصالات التقنية، مشيراً إلى أنها تستهدف تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، والعمل على إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة، مع تغيير الصورة النمطية لخريجى التعليم الفني، وذلك من خلال إقامة العديد من الشراكات بين كبريات الشركات الصناعية والجهات التعليمية.

وتابع: وكذلك العمل على تطوير ورفع كفاءة المدارس الفنية وخلق بيئة تعليمية أكثر إثراءً للطلاب عن طريق إتاحة محتوى تعليمي في المهارات الشخصية، واختيار مجموعة من التخصصات التكنولوجية الحديثة لتدريب الطلاب عليها، مواكبة لاحتياجات السوق المحلية والعالمية، على أن يتم تخريج هؤلاء الطلاب وحصولهم على شهادات دولية معتمدة.

وأشار طلعت في هذا الصدد إلى مدرسة “WE” المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، “مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى – الثانوية الصناعية سابقاً”، والتى تم تطويرها ورفع كفاءتها، والمقرر بدء الدراسة فيها أكتوبرالمقبل، لمجموعة من المواد الأساسية ومواد تنمية المهارات الشخصية، إلى جانب مجموعة من التخصصات المقترحة تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسب، والأنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية، مضيفاً أنه تقدم للمدرسة أكثر من 3 آلاف طالب، وجار عقد الاختبارات للطلاب لانتقاء أفضل 200 منهم لإلتحاقهم بالمدرسة.

وحول خطة التدريب، قال وزير الاتصالات إن مبادرات بناء القدرات تضمنت تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين في مجال التسويق الرقمي، وكذا المبرمجين ومطورى التطبيقات، ومتخصصي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مصممي الجرافيك، والعاملون بإدخال البيانات، حيث وصل عدد المتدربين إلى نحو 167 ألف متدرب، منوهاً إلى الموقف التنفيذي لمبادرة تدريب وتوظيف المهنيين المستقلين، وكذا مبادرة “مستقبلنا رقمي”.

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وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم منح أوائل الدورات التدريبية المُقدمة من الوزارة وهيئاتها التابعة حاسبات آلية، وذلك فى إطار دعم محور “بناء الإنسان”.

وتطرق الوزير إلى مراكز إبداع مصر الرقمية، مشيراً إلى أن المرحلة الاولى منها ضمت 7 مراكز على مستوى الجمهورية، وقدمت برامج تدريبية لنحو 20 ألف مستفيد، فى المجالات التقنية، وإبداع وريادة الاعمال، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من مراكز الابداع تضم 5 مراكز جديدة.

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، نوه الوزير إلى أنه يتضمن مشروع مصر الرقمية، الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من الخدمات التي تهم المواطنين في عدد من القطاعات، موضحاً أنه بالتزامن مع الإطلاق الثاني لهذا المشروع، سيصل عدد الخدمات المقدمة من خلاله إلى 101 خدمة في عدد من القطاعات الحيوية.

وتطرق طلعت إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار، دعماً لملف التحول الرقمى، منوهاً إلى منظومة تراخيص البناء والتصرفات العقارية، وما تتضمنه من حصر وإدارة للثروة العقارية، وبناء قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت على مستوى الجمهورية، إلى جانب وجود نظام لمتابعة المبانى واشتراطات البناء.

وفيما يتعلق بمنظومة الذكاء الاصطناعي، أشار الوزير إلى أنه تم عقد شراكات مع جهات عالمية لتدريب 46.5 ألف متدرب على علوم الذكاء الاصطناعى، بما يدعم تحسين جودة البيانات فى البنية المعلوماتية.

كما أشار وزير الاتصالات إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة خلال هذه الفترة، وكذا ما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد المصري.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت إلى مشروعات المحور الخاص بتعظيم قدرات الدولة، مشيراً إلى الموقف التنفيذي لها، موضحا أنها تتضمن مشروع رفع كفاءة شبكة الانترنت، وكذا المشروعات التى تم اعتمادها لاستراتيجية الأمن السيبراني، بالإضافة إلى ما يتعلق بتراخيص إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات.

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