مال وأعمال

نيوجيرسي تطلق مشروع جورا في مدينة الجلالة باستثمارات مليار جنيه

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بكر بهجت – أطلقت شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري مشروع جورا بمدينة الجلالة في العين السخنة، ثاني مشروعاتها بالسوق المصرية، بعد مشروع “جرين أفنيو” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وقال المهندس جرجس يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال المؤتمر الذي عقد قبل قليل، إن المشروع يقع على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات تصل لمليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة اختارت منطقة الجلالة لإطلاق المشروع نظرا لكونها “أكثر المناطق الواعدة استثماريا في مصر وتحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة، فى إطار خططها للتطوير والتنمية العمرانية بأنحاء مصر”.

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وفيما يتعلق بمشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة “جرين أفينيو”، قال جرجس إن المشروع بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية، وتم الانتهاء من بيع وحدات المشروع بالكامل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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