تيك توك يواجه حظر ترامب عبر أدوات تسويق جديدة

العربية دوت نت – أطلق تطبيق تيك توك أدوات تسويق جديدة لجذب المزيد من المعلنين، بالإضافة إلى أدوات لقياس نجاح الحملات الإعلانية التي يتم تشغيلها على تطبيق الفيديو القصير الشهير.

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وقال تيك توك في تدوينة: إن أدوات التسويق تسمح للعلامات التجارية والمسوقين بتشغيل حملات إعلانية عبر تيك توك، الذي يضم حاليًا نحو 20 شريكًا معتمدًا، من ضمنهم منصة التسويق الرقمي (MakeMeReach) وشركة تحليلات البيانات (Kantar).

ولا يزال نشاط الإعلان في تيك توك في طور التأسيس، لكن الشركة المملوكة لشركة بايت دانس (ByteDance) الصينية أصبحت مكانًا شائعًا للعلامات التجارية التي تهدف إلى الوصول إلى جمهور التطبيق من الشباب.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة بايت دانس بسحب عمليات تيك توك في البلاد وسط مخاوف أمنية بشأن البيانات الشخصية التي يتعامل معها.

وتحاول مايكروسوفت وأوراكل الاستحواذ على التطبيق الذي يواجه حظر من إدارة ترامب، ومع ذلك، فإن القواعد الصينية الجديدة بشأن الصادرات التقنية تعني أن بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة قد يحتاج إلى موافقة بكين.

كما أعلنت الشركة عن ميزة جديدة (Stitch)، التي تتيح للمستخدمين أخذ عينات من الفيديو تصل مدتها إلى خمس ثوانٍ من مستخدم آخر في مشاركات تيك توك الخاصة بهم.

ويبدو أن ميزة (Stitch) كانت قيد الاختبار منذ شهر أبريل، وتتمحور فكرتها الأساسية حول منح المستخدمين طريقة أسهل للاقتباس من مقاطع فيديو أخرى في عملهم.

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ويُعد هذا أحد توسع للمنصة الإعلانية للشركة المسماة تيك توك للنشاط التجاري (TikTok for Business)، التي أطلقتها الشركة رسميًا في شهر يونيو لتجميع منتجات تيك توك التسويقية الحالية مع منتج (AR) جديد أطلقته لمنافسة سناب شات (Snapchat).

وتحدثت الشركة عن طموحها لتوسيع منصتها للعمل مع كبرى العلامات التجارية على نطاق واسع، والاستفادة من نمو جمهورها القوي لبناء وحدات إعلانية لبيع العلامات التجارية والمنتجات لهم بطرق مبتكرة وثابتة فريدة من نوعها.

وقالت ميليسا يانج (Melissa Yang)، رئيسة شراكات النظام البيئي في تيك توك، عبر تدوينة: مع إطلاق (TikTok For Business)، نحن نبني فرصًا جديدة للمسوقين ليكونوا رواة قصص مبدعين وللتواصل بشكل هادف مع مجتمع تيك توك.

وأضافت “يسعدنا التعاون مع بعض القادة الأكثر استراتيجية وموثوقية في صناعة الإعلان ومواصلة منح جهات التسويق إمكانية الوصول إلى المزيد من الأدوات لتأسيس الحملات الإعلانية وقياسها وتحسينها بنجاح على تيك توك”.

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