سامسونج توقع عقدا بقيمة 6.6 مليار دولار لتوريد معدات الجيل الخامس في أمريكا

وكالات _ أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية العملاقة اليوم الاثنين توقيع عقد لتوريد معدات شبكة الجيل الخامس للاتصالات إلى شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة “فيرزون” مقابل 7.89 تريليون وون كوروي جنوبي (6.6 مليار دولار).

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وأضافت سامسونج انها ستدعم الشركة الأمريكية بحلول شبكات بما يشمل الجيل الخامس للخمس سنوات المقبلة حتى ديسمبر 2025 .

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى ان هذا العقد هو الأكبر لتوريد معدات الشبكات في تاريخ سامسونج أكبر منتج للهواتف المحمولة الذكية في العالم.

وتحاول سامسونج بشكل خاص توسيع قائمة عملائها الراغبين في معدات الجيل الخامس في السنوات الأخيرة. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، وقعت الشركة عقود ذات صلة مع كندا ونيوزيلندا واليابان.

ويقول مراقبو الصناعة إن هذه الصفقة مع شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة ستضمن لسامسونج المزيد من طلبات حلول الشبكات في الأسواق الرئيسية.

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وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق اتصالات في العالم، حيث يمثل الإنفاق على البنية التحتية حوالي ربع الاستثمارات العالمية.

ومع ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على شركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية أكبر مورد لمعدات الجيل الخامس في العالم لأسباب أمنية، يتوقع مراقبو السوق أن تتمكن سامسونج من توسيع وجودها في سوق معدات الجيل الخامس.

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