توتال إيچيبت وأولى إنرچي مصر توقعان اتفاقية إنشاء مستودع للمنتجات البترولية

وقعت شركة توتال إيچيبت وشركة أولى إنرچي مصر اتفاقية مشروع مشترك بينهما من أجل امتلاك وإنشاء وتشغيل مستودع جديد للمنتجات البترولية.

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ومن المقرر أن يتم إنشاء هذا المستودع في منطقة المكس للبترول في الإسكندرية على أرض تبلغ مساحتها 23000 متر مربع بسعة تخزين أولية تصل إلى 10000 متر مكعب.

ووفق بيان، سيمثل مستودع المنتجات البترولية في الإسكندرية APPT نقطة الإمداد الرئيسية لعملاء الشركتين ومحطات الخدمة في الإسكندرية والساحل الشمالي وشمال الدلتا، حيث أنه سيكون قريب من شبكة أنابيب البترول الوطنية، بالإضافة إلى قربه من معامل التكرير الرئيسية في الإسكندرية ورصيف المنتجات البترولية بميناء الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتضمن مستودع المنتجات البترولية في الإسكندرية APPT بالمرحلة الأولى أربعة خزانات للسولار وخزانين للبنزين، وجسر لتحميل الشاحنات، ومن المتوقع أن يتم تشغيله خلال الربع الأخير من عام 2022.

وقد تم التخطيط بعناية أن ينتهي توسيع المستودع على مرحلتين، لتتمكن من إتاحة أقصى قدر من المرونة لمواجهة التغيرات المحتملة في ظروف السوق.

وأكد بيامي أوڤن، العضو المنتدب لشركة توتال إيچيبت على توسيع موارد الشركة اللوجستية من خلال مستودع جديد للمنتجات البترولية في الإسكندرية، والذي سيكون نقطة ارتكاز محورية للإمداد على البحر المتوسط.

وأضاف أوڤن، سوف تتكامل الإمدادات من خلال مستودع المنتجات البترولية الجديد APPT مع الأخرى القائمة بالمستودعات الموجودة في كل من مُسطرد والسويس، وبذلك ستتمكن توتال إيچيبت من تأمين خطط توسعها عبر جميع المواقع الإستراتيجية، مما يعكس رؤية الشركة لتلبية احتياجات عملائها وتقديم أفضل الخدمات.

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ولفتً إلى أن هذا المشروع هو إحدى العلامات الفارقة لطموحات الشركة في النمو والتزامها بتطوير سلسلة توريد المنتجات البترولية وزيادة حصتها في السوق .

ومن جانبه، قال أحمد القمبري، مدير عام شركة أولى إنرچي مصر، إن مستودع المنتجات البترولية في الإسكندرية استثمارًا إستراتيجيًا، يشكّل مركزاً أساسياً لإمدادات أولى إنرچي مصر، مما يتيح لها خدمة شبكة محطات البيع بالتجزئة في الإسكندرية والساحل الشمالي وشمال الدلتا.

أكد القمبري على أن المشروع يعكس الرؤية الإستراتيجية لمجموعة أولى إنرچي، والتي تتلخص في أن تكون المجموعة واحدة من أهم المسوقين في مصر، وفي إفريقيا ككل.

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