تنظيم الملتقي الإقليمي السادس للتأمين الطبي 11 و12 أكتوبر المقبل

فاروق يوسف _ أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن تنظيم الملتقي الإقليمي السادس للتأمين الطبي في الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2020 بالقاهرة، وذلك لمناقشة واستعراض أبرز الاتجاهات الحديثة العالمية التي شهدها فرع التأمين الصحي.

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يأتي بذلك بالتعاون مع “الاتحاد العام العربي للتأمين” و”الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية”، ويعد الملتقى الإقليمي للتأمين الطبي منصة دورية متخصصة تناقش أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة التأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية في مصر والعالم العربي.

وأكد الاتحاد في نشرته، على أنه يسعى لدعم وتطوير سوق التأمين المصري، وذلك من خلال إطلاع السوق على المستجدات والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين بكل فروعها.

وقال إن صناعة التأمين تتميز بأنها صناعة عالمية عابرة للحدود, مما يفرض على القائمين عليها ضرورة الاستفادة من كافة الممارسات والاتجاهات العالمية.

وأضاف أنه يعمل على نشر مجموعة هامة من التقارير الدولية والتي لها أثر كبير على توقع المخاطر والتعرف على التحديات التي تواجه صناعة التأمين والتغيرات التي طرأت على سوق التأمين ويناقش الاستراتيجيات التي تتبناها شركات التأمين للتوافق مع تلك التغيرات في المستقبل.

ولفت الاتحاد إلى أن تأمين الرعاية الصحية التجارية بمصر يعد سابقًا لظهور نظام التأمين الصحي الاجتماعي، والذي بدأ في 21 مارس 1964 بالقرار الجمهوري بقانون 75 لسنة 1964.

وأوضح أنه تم ممارسة هذا النوع من التأمين في شركات التأمين المصرية أو الشركات الأجنبية العالمية في مصر بوثائق أجنبية، “وظهرت أول وثيقة تأمين تقدم العلاج الطبي للمؤمن عليهم بشركات التأمين المصرية باللغة العربية سنة 1957 عقب قرار التمصير مباشرة.

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ودعا الشركات إلى التركيز على العملاء وتقديم نماذج أعمال متخصصة تتوافق مع احتياجاتهم الفطرية، وذلك للحفاظ على مشهد التأمين الصحي في المستقبل.

ولفت إلى أن مثل هذه المبادرات ستساعد شركات التأمين الصحي على إدارة المشهد بصورة سريعة, بما يسهم في تطوير الكفاءات من أجل البقاء في السوق في المدى القريب و تحقيق الازدهار على المدى البعيد.

وتوقع الاتحاد تياراً مستمراً من الابتكار في فرع التأمين الصحي، وذلك عبر الاهتمام بتلك الاتجاهات والابتكارات الناتجة عن تقدم التكنولوجيا والتي من خلالها ستصبح شركات التأمين قادرة على التنبؤ والتكيف مع التطورات الجديدة في هذه الصناعة المتنامية.

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