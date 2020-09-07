مال وأعمال

الشرقية للدخان تعلن رفع أسعار بعض منتجات السيجار

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حابي 0 تبليغ

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أعلنت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار بعض منتجات السيجار والدخان الشعر، اعتبارا من أمس الأحد، وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون التأمين الصحي الشامل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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