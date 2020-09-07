- 1/2
- 2/2
أعلنت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار بعض منتجات السيجار والدخان الشعر، اعتبارا من أمس الأحد، وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون التأمين الصحي الشامل.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
اضغط لتحميل العدد السادس واالثلاثون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشرقية للدخان تعلن رفع أسعار بعض منتجات السيجار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.