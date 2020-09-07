المشاريع والأنظمة المتقدمة ادكوم تستحوذ على نحو 3% من ايجيترانس

رنا ممدوح _ استحوذت شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة ادكوم، على حصة المساهم طارق أمين في رأسمال الشركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس البالغة 3.204%.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقامت المشاريع والأنظمة المتقدمة ادكوم، بشراء مليون سهم من أسهم ايجيترانس مقابل 8.950 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 8.95 جنيه للسهم الواحد، وقامت بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي يمتلك الحصة الأكبر في هيكل ملكية ايجيترانس بنسبة 25.25%، يليه محمد أشرف عمر عضو مجلس الإدارة بنسبة 14.79%، ثم رائد المشعل عضو مجلس الإدارة بنسبة 14.04%.

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وتستحوذ عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على نسبة 4.456%، ثم هبة لهيطة 4.246%، والبنك الأهلى المصري 3.87%.

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