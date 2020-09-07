المشاريع والأنظمة المتقدمة ادكوم تستحوذ على نحو 3% من ايجيترانس

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رنا ممدوح _ استحوذت شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة ادكوم، على حصة المساهم طارق أمين في رأسمال الشركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس البالغة 3.204%.
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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقامت المشاريع والأنظمة المتقدمة ادكوم، بشراء مليون سهم من أسهم ايجيترانس مقابل 8.950 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 8.95 جنيه للسهم الواحد، وقامت بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي يمتلك الحصة الأكبر في هيكل ملكية ايجيترانس بنسبة 25.25%، يليه محمد أشرف عمر عضو مجلس الإدارة بنسبة 14.79%، ثم رائد المشعل عضو مجلس الإدارة بنسبة 14.04%.
وتستحوذ عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على نسبة 4.456%، ثم هبة لهيطة 4.246%، والبنك الأهلى المصري 3.87%.
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