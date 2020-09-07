أبتيرن للتطوير تستهدف 200 مليون جنيه من المرحلة الثالثة بمشروع سنتريك

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كشف المهندس السيد مسعد رئيس مجلس إدارة شركة أبتيرن للتطوير العقارى، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه من المرحلة الثالثة بمشروع “سنتريك” الذي تقيمه بمدينة القاهرة الجديدة.
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وأضاف في بيان أن تلك المرحلة تضم نحو 40 وحدة بمساحات متنوعة، وتخطط الشركة لإنهاء تسويق تلك المرحلة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
أشار إلى أن الشركة تمكنت حتى الآن من تسويق نحو 50% بالمشروع، موضحا أن المشروع يتم تسويقه على 7 مراحل بيعية ومن المخطط الانتهاء من تسويق 6 مراحل بيعية بالمشروع بحلول يونيو المقبل وتسويق المرحلة الأخيرة عقب تشغيل المشروع.
أكد أن الشركة بدأت في تنفيذ المشروع يناير الماضي، وهو مشروع إداري تجاري يقع على مساحة 4180 متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 700 مليون جنيه.
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