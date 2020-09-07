سبيد ميديكال توافق على اقتراح جاد الله وتخصص 1.25% من الإيرادات لمجالات البحث العلمي

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال في جلسته المنعقدة أمس ، على اقتراح الدكتور إسماعيل جاد الله عضو مجلس الإدارة والخاص بتخصيص جزء من إيرادات الشركة لمجال البحث العلمي والبحوث الطبية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وحدد المجلس وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، نسبة 1.25% من إيرادات النشاط لمجالات البحث العلمي في المجال الطبي.

كما وافق على البحث عن فرص وشراكات مختلفة مع علماء محليين وأجانب لتحقيق هذا الهدف والموافقة على الدخول في شراكات في هذا الشأن لتسجيل براءات إختراع بأسم سبيد ميديكال وأصحاب هذه الأبحاث والأفكار.

على أن تكون قابلة للتطبيق العملي وإضافة جديدة للشركة في مجال عملها لزيادة ربحيتها.

الجدير بالذكر، أن القوائم المالية المجمعة لشركة سبيد ميديكال، أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 97 % لتصل إلى 21.2 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 10.75 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

Advertisements

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 59.1 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 39.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.

اضغط لتحميل العدد السادس واالثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج