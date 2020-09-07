التموين تفتتح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع سلسلة سعودي ماركت

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فاروق يوسف _ افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع سلسلة سعودي ماركت، وذلك ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بمشاركة القطاع الخاص.
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وقال ابراهيم عشماوي، رئيس جهاز تتمية التجارة الداخلية، إن الهدف من عمليات الطرح هو رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.
وأوضح عشماوي أن أسعار المنتجات تباع حاليًا أقل مما كانت عليه بالسابق بنسبة 15%.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الفرع بلغت 25 مليون جنيه، ومن المنتظر طرح العديد من المنافذ خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد نجاح التجربة.
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