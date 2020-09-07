مال وأعمال

تعيين ابراهيم عشماوي رئيسا لمجلس إدارة البورصة السلعية

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فاروق يوسف _ عقدت الجمعية التأسيسية للبورصة السلعية اجتماعها الأسبوع الماضي، وتم اختيار الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة.

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وقال عشماوي، ردًا على دوت الخليج، إنه تم الاتفاق على الهيكل التنظيمي والإداري للبورصة السلعية، وكيفية عمل بيئة التداول الخاصة بالسلع.

وأضاف أنه تم إعداد مشروع قانون وتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، بخصوص طبيعة التداول واختيار المنتجات المقرر إدراجها في منصة البورصة السلعية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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