تعيين ابراهيم عشماوي رئيسا لمجلس إدارة البورصة السلعية

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فاروق يوسف _ عقدت الجمعية التأسيسية للبورصة السلعية اجتماعها الأسبوع الماضي، وتم اختيار الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة.
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وقال عشماوي، ردًا على دوت الخليج، إنه تم الاتفاق على الهيكل التنظيمي والإداري للبورصة السلعية، وكيفية عمل بيئة التداول الخاصة بالسلع.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع قانون وتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، بخصوص طبيعة التداول واختيار المنتجات المقرر إدراجها في منصة البورصة السلعية.
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