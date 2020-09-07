سيمنس للطاقة توقع عقد خدمات طويل الأجل مع المصرية لإنتاج الإيثيلين

وقّعت سيمنس للطاقة عقد طويل الأجل لتقديم خدمات الصيانة الوقائية مع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو” بمجمعها الصناعي في الإسكندرية.

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ووفق بيان الشركة فإن التعاقد يتضمن تقديم سيمنس للطاقة، خدمات الصيانة الوقائية لمدة 10 سنوات، ويتضمن ذلك صيانة ثلاث توربينات غازية صناعية من طراز SGT-800 والتي تعمل في المجمع الصناعي منذ عام 2017.

تتضمن الاتفاقية أيضًا قيام فريق التطبيقات الصناعية في سيمنس للطاقة بتقديم باقة متكاملة من خدمات التوقف التشغيلي وقطع الغيار وإصلاح التوربينات الغازية والتي تمثل أحد المكونات الرئيسية للعمليات الإنتاجية للشركة.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة حاليا 150 ميجاوات من الكهرباء، تستخدم لتوفير الطاقة اللازمة لمجمع إيثيدكو الصناعي للبتروكيماويات بالإسكندرية والذي يُعد الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية.

وسيتيح التعاون بين إيثيدكو وسيمنس للطاقة قيام الفرق الفنية بإجراء كافة إجراءات وأعمال الفحص الوقائي للتوربينات، مع تقليل أوقات التوقف التشغيلي لأدنى حد ممكن.

وقال المهندس أيمن الشافعى -مدير عام الصيانة بشركة ايثدكو “تركز إيثيدكو على رفع معايير الكفاءة والسلامة في مجمعنا الصناعي الكبير، في الوقت نفسه، تسعى لتقليل أوقات التوقف التشغيلي غير المخططة، وزيادة تدفق وانسياب العمليات التشغيلية بسلاسة، وهو ما يمثل أمرًا أساسيًا لتحقيق أهدافنا الإنتاجية. ويأتي التوقيع على عقد الصيانة الوقائية طويل الأجل مع سيمنس للطاقة ليتفق مع هذه الاستراتيجية” .

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هذا وستعمل حلول الصيانة الوقائية التي تقدمها سيمنس للطاقة على تحسين مستوى الاعتمادية والإتاحة التشغيلية للتوربينات الغازية، من خلال إطالة فترات التشغيل الفاصلة بين عمليات الصيانة المتتابعة، وهو ما يؤدي لتقليل التكاليف التشغيلية بشكل عام. بالإضافة لذلك، ستساعد الصيانة الوقائية على تحقيق مزايا بيئية إضافية عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف حماسه مدير وحدة خدمات الطاقة والرقمنة بشركة سيمنس للطاقة في مصر بقوله: “إنّ الاتفاقية الأخيرة مع إيثيدكو تُعد دليلًا على علاقاتنا المتنامية في السوق المحلي، كما تؤكد أيضًا على المزايا التي توفرها خدمات وعروض سيمنس للطاقة، ليس فقط في تحسين مستوى العمليات الإنتاجية والإتاحة التشغيلية، ولكن أيضًا من خلال تقديم مزايا بيئية تتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية”.

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