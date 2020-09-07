مشتريات المصريين والعرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.84% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.84%، ليتداول عند مستوى 11166 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 1.03%، ليتداول عند مستوى 66.98 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.69%، و1.45% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 432.207 مليون جنيه على 170 شركة من خلال 17134 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عملية شراء أسهم المتضررين من الشطب الأختياري لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند لعدد 139.944 ألف سهم مقابل 839.664 ألف جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 108 شركة مقابل تراجع 26 في حين لم تتغير أسعار 35.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 50.729 مليون جنيه، منها 29.486 مليون جنيه للمؤسسات، و21.242 مليون جنيه للأفراد.

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وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.331 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.942 مليون جنيه، مقابل 611.579 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 53.060 مليون جنيه، منها 50.933 مليون جنيه للمؤسسات، و2.067 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم مجموعة جي.أم . سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية قائمة الاكثر ارتفاعاً بنسبة 9.23%، تلاه سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 9.03%، ثم سهم مصر الوطنية للصلب -عتاقة بنسبة 7.46%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.75%، تلاه سهم مصر للأسواق الحرة بنسبة 2.06%، ثم سهم غاز مصر بنسبة 1.21%.

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