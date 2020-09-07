مال وأعمال

سوسيتيه جنرال يتوقع أن يبلغ برنت 50 دولارا للبرميل بنهاية 2021

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_ توقعة سوسيتيه جنرال أن يرتفع برنت باطراد صوب 50 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2021.

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كما توقعة أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط في المتوسط 92 مليون برميل يوميا في 2020 .

واضافة الشركة انها تتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج أوبك في كل فصل قادم في تصور أساسي، من 24.4 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2020 إلى 29.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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