سوسيتيه جنرال يتوقع أن يبلغ برنت 50 دولارا للبرميل بنهاية 2021

_ توقعة سوسيتيه جنرال أن يرتفع برنت باطراد صوب 50 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2021.

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كما توقعة أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط في المتوسط 92 مليون برميل يوميا في 2020 .

واضافة الشركة انها تتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج أوبك في كل فصل قادم في تصور أساسي، من 24.4 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2020 إلى 29.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2021.

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