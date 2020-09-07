احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ترتفع إلى 3.16 تريليون دولار بنهاية أغسطس

شينخوا _ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصيني اليوم (الاثنين) أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي وصلت إلى 3.1646 تريليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس، مقارنة بـ 3.1544 تريليون دولار في نهاية يوليو. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج اضغط لتحميل العدد السادس واالثلاثون من نشرة دوت الخليج Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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