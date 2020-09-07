التموين تنشئ مجمع صناعي بالسادات ضمن خطة تطوير ودمج شركتي قها وإدفينا

فاروق يوسف _ كشف الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم تخصيص قطعة أرض في مدينة السادات على مساحة 1440 متر مربع لإنشاء مجمع صناعات غذائية متكامل ومتطور تحت إسم قها وإدفينا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف الوزير رداً على بوابة دوت الخليج جورنال، أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة تطوير ودمج مصنعي قها وإدفينا، وسيتم الطرح لإقامة المجمع خلال الفترة المقبلة.

وبسؤاله عن أصول الشركة المقامة بالفعل، قال بالنص: “الدولة بتحافظ على حاجتها، والشركات ديه شركاتها، وبالتالي لابد من المحافظة على كافة الأصول، والمحافظة هنا لا تعني أن أترك الأصل كما هو.. الأصل يتم إدارته بناء على الاستفادة الحقيقة لمكانه”.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، في شهر يونيو الماضي، لمناقشة واستعراض استراتيجية التطوير الشامل لشركتى قها وإدفينا، لتعزيز عمليات الإنتاج الخاصة بهما، وتعزيز قيمة المنتج الوطنى فى السوق المحلية، وزيادة قدراتهما التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.

وتأسست شركة إدفينا فى مايو 1956، وبدأت الإنتاج فى 1958، بهدف تصنيع وتصدير جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والأغذية المحفوظة، بجانب الأسماك، كما تمتلك مصنعًا رئيسيًا فى الإسكندرية.

Advertisements

أما عن قها للأغذية فقد تأسست في عام 1940، من بمدينة قها بالقليوبية، وتمتلك 6 مصانع، وتصدر منتجاتها للعديد من الأسواق الأوروبية.

اضغط لتحميل العدد السادس واالثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج