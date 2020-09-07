الذهب يفقد 7 جنيهات في السوق المحلية بالتزامن مع تراجع السعر العالمي

شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين بواقع 7 جنيهات، عند المقارنة مع مستويات الجمعة الماضية قبيل إجازة سوق الصاغة.

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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إن عيار 21 الأكثر انتشارًا تراجع اليوم إلى مستوى 841 جنيهًا مقابل 848 جنيهًا بإغلاق الجمعة الماضية.

وهبط عيار 18 ليصل إلى منطقة 720.85 جنيهًا، فيما هوى عيار 24 أيضًا ليسجل 961.15 جنيهًا.

وسجل الجنيه الذهب تراجع هو الآخر محققًا اليوم قيمة سعرية 6728 جنيهًا، مقارنة بنحو 6784 جنيهًا، ليفقد 56 جنيهًا من قيمته.

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وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر المعدن النفيس ليسجل 1931 دولارًا للأوقية مقابل 1937 الجمعة الماضية.

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