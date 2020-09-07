الدولار يواصل رحلة الهبوط أمام الجنيه ويتراجع قرشين في أغلب البنوك

شاهندة إبراهيم – واصل الدولار موجة الهبوط أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع بين قرش إلى قرشين في غالبية البنوك.

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وخفض بنكا الأهلي المصري ومصر سعر صرف الدولار بواقع قرشين جديدين، ليصل إلى مستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع بالأمس.

كما تراجع الدولار قرشين أيضًا في كل من التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي لينخفض لمستوى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وفقد الدولار قرشًا واحدًا في بنكي العربي الإفريقي الدولي والإسكندرية، مسجلًا 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، بدلًا من 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وخسر الدولار قرشين في بنك إتش إس بي سي ليصل إلى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

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كما تراجع الدولار قرشًا جديدًا في بنك كريدي أجريكول، ليبلغ 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

فيما استقر الدولار في بنك الكويت الوطني عند مستوى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، دون تغيير عن مستويات الأمس.

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