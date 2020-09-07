وزير التموين يعلن عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

فاروق يوسف _ أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد.

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أضاف أن الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص، هو تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها، وزيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع المنتجات الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.

وذكر أن المشاركة مع القطاع الخاص يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة كما ان القطاع الخاص لديه المرونه والحرية فى طرح عروض لصالح المستهلك وباسعار تنافسية

وقال إن حجم التجارة الداخلية من إجمالي الناتج المحلى 18.5 % حاليًا، ومن المستهدف زياداتها إلى 21% خلال الفتره المقبلة.

وأوضح أنه يتم حاليًا إنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وان تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 إلى 15% من سعر المنتج النهائي.

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جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص وبحضور اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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