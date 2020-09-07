أليانز للتأمين تتبرع للمستشفيات الحكومية بعدد 12 كابينة عزل طبي لدعم الأطقم الطبية

أعلنت شركة “أليانز مصر” العاملة في تقديم الخدمات والحلول التأمينية، عن قيامها بتسليم 12 كابينة عزل كاملة التجهيز إلى عدد من أكبر المستشفيات الحكومية، لمنح جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين كل الحماية اللازمة أثناء الكشف عن المرضى أوالمصابين بالفيروس.

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وأكد أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، أن أليانز تؤمن بدورها المجتمعي وتفتخر بما تقوم به في هذا المجال لتعزيز ودعم الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية ومؤسساتها في تلك الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال، إن التعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمؤسسة زويل لتطوير البحث العلمي أثمر عن تنفيذ كبائن عزل طبية وفق أفضل المعايير العلمية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والوقاية للأطباء والممرضين أثناء قيامهم بواجبهم في الكشف عن المرضى والمصابين بالوباء.

وأضاف، أن تلك الخطوة تأتي ضمن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين ويستهدف تطوير البحث العلمي ودعم مؤسسات الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

بدوره أثنى الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعاون مع أليانز مصر لافتا إلى أن السرعة والدقة التي تم بها تنفيذ وإنتاج كبائن العزل الطبية هو تطبيق للنهج العلمي الذي تلتزم به مؤسسة زويل في مجال البحوث العلمية. وقال، إن الكبائن يتم تركيبها على أيدي متخصصين ومهندسين وفنيين من مؤسسة زويل، لضمان انتظام اَليه عملها بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح عبد ربه، أن الكبائن توفر بيئة اَمنة ونظيفة ل “جيش مصر الأبيض” وهم يؤدون واجبهم تجاه المرضى والمصابين، وهي تمثل بديلا فعالا لأدوات الوقاية التي أصبح توفيرها يمثل أزمة، حتى لدول العالم المتقدم.

وقال: “هذا التعاون سيثمر عن العديد من النتائج الإيجابية التي سنشهدها قريبا على أرض الواقع مثل تنفيذ وإنتاج أول جهاز تنفس صناعي بخبرات مصرية بنسبة ١٠٠٪ سيتم تخصيصه لحالات الإصابة المتأخرة من المصابين بأمراض التنفس الناجمة عن فيروس كورونا.”

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وقالت الشركة في بيانها، إن تقديم كبائن العزل ودخولها إلى الخدمة في المستشفيات في هذا الوقت الذي تتجدد فيه المخاوف في العالم وفي مصر من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا سيكون بمثابة حائط صد جديد يوفر الحماية والأمن ل “جيش مصر الأبيض” لمواجهة أي تداعيات محتملة.

وأشارت إلى أن هذه الكبائن تم إنتاجها برعاية أليانز وتصميم وتنفيذ مؤسسة زويل، وهي ليست مجهزة لوباء كورونا فقط، ولكن لأي ظروف صحية أو طبية طارئة نظرا لأن تصميمها يتيح للأطقم الطبية القيام بعملهم بشكل كامل من فحص ورعاية وأخذ عينات، دون الاحتكاك بشكل مباشر مع المرضى.

جدير بالذكر أن كبائن العزل الطبية يتم تركيبها في عدد من المستشفيات الحكومية منها، القصر العيني التعليمي، الأزهر الجامعي، الحسين الجامعي، الزهراء الجامعي، معهد ناصر، حميات إمبابة، وحميات العباسية، ومستشفى بني سويف، ومستشفي أم المصريين، ومستشفي الوراق، ومستشفي الحوامدية، وهي المستشفيات التي تستقبل أكثر حالات الإصابة من المرضى بفيروس كورونا، لأنها تقع في أماكن تتميز بالكثافة السكانية العالية في خطوة تستهدف التخفيف عن كاهل الدولة.

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