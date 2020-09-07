مال وأعمال

365 إيكولوجي ترجح تحقيق 70% من مستهدفها لحجم الأعمال بنهاية 2020

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فهد حسين _ رجح المهندس أسامة بخيت، المؤسس والمدير الإداري لشركة “365 إيكولوجي” ، تحقيق نحو 70% من حجم الأعمال المستهدف لعام 2020، مع استئناف المطورين العقاريين تنفيذ مشروعاتهم التي توقفت بسبب تداعيات انتشار فيروس .

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وقال بخيت، إن الشركة كانت تستهدف حجم أعمال بقيمة 300 مليون جنيه بنهاية عام 2020، عبر التركيز علي محورين رئيسيين، الأول يتمثل في التوسع في التعاقدات مع الكيانات العاملة في السوق المحلية، مثل الشركات العقارية والبنوك والسلاسل التجارية، والأخر هو الاتجاه إلى فتح أسواق خارجية جديدة.

وأضاف أن الاجراءات الاحترازية والضبابية التي فرضها انتشار فيروس كورونا مع تسجيل أول إصابة في مارس الماضي، عطلت بعض الأعمال، ولكن من المتوقع أن تحقق الشركة 70% من حجم الأعمال المستهدف مع عودة الحياة لطبيعتها خلال الربع الأخير من 2020.

وأشار بخيت إلى أن استئناف الحياة وعودتها إلى طبيعتها ليس السبب الوحيد الذي دفع الشركة لاطلاق تابعتين جديدتين لتقديم حلول إدارة المباني الذكية، والسلامة والأمان في المباني، مضيفا ان السوق المصري لديه فرص كبيرة للاستثمار والمجال مازال مفتوحاً امام تقديم الخدمات المبتكرة والموفرة للطاقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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