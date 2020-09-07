365 إيكولوجي ترجح تحقيق 70% من مستهدفها لحجم الأعمال بنهاية 2020

فهد حسين _ رجح المهندس أسامة بخيت، المؤسس والمدير الإداري لشركة “365 إيكولوجي” ، تحقيق نحو 70% من حجم الأعمال المستهدف لعام 2020، مع استئناف المطورين العقاريين تنفيذ مشروعاتهم التي توقفت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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وقال بخيت، إن الشركة كانت تستهدف حجم أعمال بقيمة 300 مليون جنيه بنهاية عام 2020، عبر التركيز علي محورين رئيسيين، الأول يتمثل في التوسع في التعاقدات مع الكيانات العاملة في السوق المحلية، مثل الشركات العقارية والبنوك والسلاسل التجارية، والأخر هو الاتجاه إلى فتح أسواق خارجية جديدة.

وأضاف أن الاجراءات الاحترازية والضبابية التي فرضها انتشار فيروس كورونا مع تسجيل أول إصابة في مارس الماضي، عطلت بعض الأعمال، ولكن من المتوقع أن تحقق الشركة 70% من حجم الأعمال المستهدف مع عودة الحياة لطبيعتها خلال الربع الأخير من 2020.

وأشار بخيت إلى أن استئناف الحياة وعودتها إلى طبيعتها ليس السبب الوحيد الذي دفع الشركة لاطلاق تابعتين جديدتين لتقديم حلول إدارة المباني الذكية، والسلامة والأمان في المباني، مضيفا ان السوق المصري لديه فرص كبيرة للاستثمار والمجال مازال مفتوحاً امام تقديم الخدمات المبتكرة والموفرة للطاقة.

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