365 إيكولوجي ترجح تحقيق 70% من مستهدفها لحجم الأعمال بنهاية 2020

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فهد حسين _ رجح المهندس أسامة بخيت، المؤسس والمدير الإداري لشركة “365 إيكولوجي” ، تحقيق نحو 70% من حجم الأعمال المستهدف لعام 2020، مع استئناف المطورين العقاريين تنفيذ مشروعاتهم التي توقفت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
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وقال بخيت، إن الشركة كانت تستهدف حجم أعمال بقيمة 300 مليون جنيه بنهاية عام 2020، عبر التركيز علي محورين رئيسيين، الأول يتمثل في التوسع في التعاقدات مع الكيانات العاملة في السوق المحلية، مثل الشركات العقارية والبنوك والسلاسل التجارية، والأخر هو الاتجاه إلى فتح أسواق خارجية جديدة.
وأضاف أن الاجراءات الاحترازية والضبابية التي فرضها انتشار فيروس كورونا مع تسجيل أول إصابة في مارس الماضي، عطلت بعض الأعمال، ولكن من المتوقع أن تحقق الشركة 70% من حجم الأعمال المستهدف مع عودة الحياة لطبيعتها خلال الربع الأخير من 2020.
وأشار بخيت إلى أن استئناف الحياة وعودتها إلى طبيعتها ليس السبب الوحيد الذي دفع الشركة لاطلاق تابعتين جديدتين لتقديم حلول إدارة المباني الذكية، والسلامة والأمان في المباني، مضيفا ان السوق المصري لديه فرص كبيرة للاستثمار والمجال مازال مفتوحاً امام تقديم الخدمات المبتكرة والموفرة للطاقة.
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