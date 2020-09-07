مال وأعمال

بالم هيلز للتعمير تبرم عقد تمويل بقيمة مليار جنيه مع البنك الأهلى المصري

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

رنا ممدوح  _ أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن إبرام عقد تمويل بقيمة مليار جنيه مع البنك الأهلى المصري بشروط مميزة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فالعقد تم بإستخدام أوراق القبض الناتجة عن بيع الوحدات الجاهزة للتسليم Ready to Move .

وعلق ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذية قائلاً:” يسعدنا إبرام هذا العقد مع البنك الأهلى المصري إستمراراً للتعاون المثمر بيننا في السنوات الماضية”.

وذكر أن هذا التمويل سيمكن الشركة من تسويق وبيع الوحدات الجاهزة للتسليم المتوفرة في مشاريع الشركة المختلفة والتي تعتبر منتج فريد في السوق العقاري المصري.

وذلك مع تقديم تسهيلات سداد لعملاءنا تصل إلى عشر سنوات حيث سيتم توريق أوراق القبض الخاصة بتلك الوحدات لاحقاً، طبقاً لبرنامج التوريق المعد سلفاً من الشركة، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة.

Advertisements

وفي هذا الإطار أكد منصور على إلتزام الشركة بالوصول إلى صافي الدين المستهدف 1.5 مليار جنيه بحلول نهاية العام.

اضغط لتحميل العدد السادس واالثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالم هيلز للتعمير تبرم عقد تمويل بقيمة مليار جنيه مع البنك الأهلى المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا