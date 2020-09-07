بالم هيلز للتعمير تبرم عقد تمويل بقيمة مليار جنيه مع البنك الأهلى المصري

رنا ممدوح _ أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن إبرام عقد تمويل بقيمة مليار جنيه مع البنك الأهلى المصري بشروط مميزة.

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وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فالعقد تم بإستخدام أوراق القبض الناتجة عن بيع الوحدات الجاهزة للتسليم Ready to Move .

وعلق ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذية قائلاً:” يسعدنا إبرام هذا العقد مع البنك الأهلى المصري إستمراراً للتعاون المثمر بيننا في السنوات الماضية”.

وذكر أن هذا التمويل سيمكن الشركة من تسويق وبيع الوحدات الجاهزة للتسليم المتوفرة في مشاريع الشركة المختلفة والتي تعتبر منتج فريد في السوق العقاري المصري.

وذلك مع تقديم تسهيلات سداد لعملاءنا تصل إلى عشر سنوات حيث سيتم توريق أوراق القبض الخاصة بتلك الوحدات لاحقاً، طبقاً لبرنامج التوريق المعد سلفاً من الشركة، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة.

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وفي هذا الإطار أكد منصور على إلتزام الشركة بالوصول إلى صافي الدين المستهدف 1.5 مليار جنيه بحلول نهاية العام.

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