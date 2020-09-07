مجلس إدارة الهيئة يجدد وقف نشاط الشركة المصرية للأوراق المالية اختياريا لمدة عام

رنا ممدوح _ أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 142 لسنة 2020 بشأن تجديد مدة وقف نشاط شركة المصرية للأوراق المالية INERTIA اختياريا لمدة عام.

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وبحسب إفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم، فتجديد المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الإيقاف الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 73 بتاريخ 23 مايو 2020 والمنتهية بتاريخ 21 مايو الماضي.

وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2020 وفقا للمادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 143 لسنة 2020 بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 194 بشأن شروط وضوابط الوقف الاختياري لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتعديلة بالقرار رقم 76 لسنة 2019.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 73 بتاريخ 22 مايو 2019، بإيقاف نشاط شركة المصرية للأوراق المالية اختياريا.

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وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2020 بتجديد مدة إيقاف الشركة اختياريا لمدة عام اعتبار من تاريخ مدة الوقف السابق.

وعلى المذكرة المعدة من قبل الإدارة المركزية لحوكمة الشركات المؤرخة في 18 أغسطس الماضي، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة 31 أغسطس الماضي.

وجاء نص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كالتالي:” يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة.

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