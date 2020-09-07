السويدي إديوكيشن تستثمر مليار جنيه في المرحلتين الأولى والثانية بمشروع جامعة المعرفة

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بكر بهجت _ قال إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إديوكيشن إن استثمارات الشركة في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع جامعة المعرفة الدولية الذي تعمل عليه في العاصمة الإدارية الجديدة بلغت مليار جنيه من إجمالي استثمارات المشروع البالغة 7 مليارات جنيه على مدار 10 سنوات.
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وأضاف في تصريحاته لبوابة دوت الخليج جورنال، على هامش المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، أن مساحة المرحلتين تصل إلى نحو 62 ألف متر مربع ما يعادل نحو 14.5 فدان من إجمالي مساحة المشروع التي تبلغ 50 فدان.
وتابع أن أعمال الإنشاءات تتولى تنفيذها شركة الرواد للمقاولات، وهي تسير وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق والمتابعة مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا أنه تم افتتاح المرحلة الأولى في سبتمبر الماضي.
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