البورصة تغلق على ارتفاع 0.57% بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح – ختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية والعربية.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.57%، وأغلق عند مستوى 11136 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.97%، وأغلق عند مستوى 66.94 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.62% و0.51% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.059.102 مليار جنيه على 182 شركة من خلال 38341 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عملية شراء أسهم المتضررين من الشطب الأختياري لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند لعدد 139.944 ألف سهم مقابل 839.664 ألف جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 82 شركة مقابل تراجع 75 في حين لم تتغير أسعار 24.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 99.6040 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 110.889 مليون جنيه، مقابل 11.285 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 10.102 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 12.149 مليون جنيه، مقابل 2.046 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب، وسجلوا صافي بقيمة 109.707 مليون جنيه، منها 107.191 مليون جنيه للمؤسسات، و2.515 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 81.28% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على13.03% والعرب على 5.69% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 27.73% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.26%.

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وتصدر سهم مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.34%، تلاه سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 9.03%، ثم سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 7.44%.

في حين تصدر سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.61%، تلاه سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 5.89%، ثم سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة 4.66%.

وقال محمد عبد الحكيم، مدير إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن تماسك سهم البنك التجاري الدولي أعلى 66 جنيه، ساهم في الحفاظ على بعض من مكاسب البورصة الصباحية، ولكنه يعتقد أن القوى البيعية التي تعرضت لها البورصة في النصف الثاني من الجلسة هوى بأغلب الأسهم المقيدة، لتفقد مكاسبها الصباحية.

وأرجع ذلك إلى الحركة التصحيحية التي تقوم بها البورصة بعد الاقتراب من مستوى المقاومة 11500 نقطة.

وتوقع أن يظهر تأثير تراجع أغلب الأسهم على جلسة الغد، مرجحا أن ينخفض أداء المؤشرات.

وفيما يخص القطاعات الأكثر تماسكاً، فمازال مدير إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية يراهن على المدفوعات الإلكترونية والبنوك لتحقيق قفزة جديدة.

من جانبه قال أحمد مرتضي عضو الجمعية المصرية للمحلليين الفنين، أن تراجع أداء أسهم كلا من قطاع العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بشكل خاص دفع البورصة لتقليل مكاسبها الصباحية.

وأضاف أن اختراق البورصة لمقاومتين متتاليتين وهما 10850-11200 نقطة دون تصحيح، وراء عنف الحركة التصحيحية الحالية.

وتوقع أن تتماسك مؤشرات البورصة بجلسة الغد عند نقاط الدعم الرئيسية 11000 نقطة.

وجدد عضو الجمعية المصرية للمحلليين الفنين، رهانة على كل من قطاع الحديد والأسمدة على صدى التوقعات بتخفيض أسعار الطاقة.

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