مصر ترسل طائرتين محملتين بمواد غذائية ومستلزمات طبية إلى الخرطوم وجوبا

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دوت الخليج – أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من مصر إلى دولة السودان الشقيقة.
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وبحسب بيان للمتحدث العسكري، فإن تلك الخطوة تأتي في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان في ظل الأزمة التي تمر بها حاليا.
وفي سياق متصل، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سوداني الشقيق.
وأعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما قدم المسئولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية التي تمد يد العون لجميع الدول التي تمر بأزمات.
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