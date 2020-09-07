تراجع جديد في سعر الدولار ومتوسط البيع ينخفض إلى 15.84 جنيه

شاهندة إبراهيم – واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين، تزامنا مع الإعلان عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 38.366 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس.

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وانخفض المتوسط المرجح لسعر الصرف بحوالي 1.4 قرش ليبلغ بنهاية تعاملات اليوم، 15.7442 جنيه للشراء و15.8442 جنيه للبيع، مقابل 15.7586 جنيه للشراء و15.8586 جنيه للبيع أمس الأحد، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، خفض بنكا الأهلي المصري ومصر الأخضر بواقع قرشين، ليصل إلى مستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع بالأمس.

كما تراجع الدولار قرشين أيضًا في البنك التجاري الدولي لينخفض لمستوى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وفقد الدولار قرشًا واحدًا في بنوك العربي الإفريقي الدولي والإسكندرية والمصرف العربي الدولي، مسجلًا 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، بدلًا من 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وخسر الدولار 3 قروش في بنك إتش إس بي سي خلال تعاملات الإثنين، على دفعتين، بالغًا 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

كما تراجع الدولار قرشًا في بنك كريدي أجريكول، ليبلغ 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

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فيما استقر الدولار في بنك الكويت الوطني عند مستوى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، دون تغيير عن مستويات الأمس.

وأعلن البنك المركزي المصري المصري، اليوم الإثنين، ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 38.366 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، بزيادة قيمتها حوالي 52 مليون دولار مقارنة برصيد شهر يوليو.

وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي حوالي 38.314 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2020، وعاود الاحتياطي الصعود بدءا من شهر يونيو بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.

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