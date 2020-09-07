بنك القاهرة يتيح تطبيق المحفظة الذكية على منصة HUAWEI AppGallery

دوت الخليج – وقع بنك القاهرة، شراكة استرتيجية مع مجموعة هواوي-مصر، يقدم من خلالها البنك خدمات الحفظة الذكية “قاهرة كاش”، عبر منصة AppGallery الخاصة بشركة هواوي.

وذكر البنك في بيان اليوم الإثنين، إنه بصدد طرح تطبيق الموبايل البنكي ورموز الأمان BDC Mobile Banking & BDC Token عبر منصة هواوي أيضا.

وأكد حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن إتاحة تطبيقات البنك عبر منصة APP Gallery HUAWEI تسهم في تشجيع العملاء على الاشتراك في المحفظة الإلكترونية، وتحقيق نسب فاعلية مرتفعة، مع الاستفادة من التسوق وسداد قيمة المشتريات عبر هاتفهم المحمول دون الحاجة لإمتلاك حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان، وهو ما يتوافق مع متطلبات الفترة الراهنة من تغيير النمط التقليدي للمعاملات المصرفية اليومية وتقليل التعامل بالكاش.

ومن جانبه أكد عمرو الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، على أهمية الشراكة مع شركة هواوي، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص مصرفه على التعامل مع الكيانات الكبيرة في شتي مجالات الأعمال المالية وغير المالية، ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث التقنيات التكنولوجية عالميا لدعم التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الشمول المالي.

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ومن جهته قال بيك ين، نائب رئيس هواوي – مصر، إن هذه الخطوة تعتبر علامة فارقة جديدة في استراتيجية منصة HUAWEI AppGallery للحفاظ على وجود القطاعات الحيوية المختلفة على منصتها التي تهدف إلى تقديم تجربة متطورة لجميع المستخدمين.

وتابع ين: نخطط لمزيد من سبل التعاون بنك القاهرة وندرك جيدًا الدور الهام للتكنولوجيا في مساعدة أفراد المجتمع وخدمتهم، والتي أيضا تدعم التحول الرقمي، مؤكدا حرص شركته على تكثيف جهودها نحو تطوير التكنولوجيا التي تقدمها للمستخدمين من خلال الأجهزة والخدمات الذكية.

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