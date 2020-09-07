إصابات كورونا في إفريقيا تقترب من 1.3 مليون

شينخوا – قال المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، إن إجمالي عدد الإصابات الناتجة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تجاوز 1299389 في أنحاء القارة الإفريقية.

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وأكد المركز أن عدد الوفيات ارتفع إلى 31283 حتى الآن.

وذكر أن نحو 1038256 مصابا تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة حتى الآن.

ووفقا للمركز فإن الدول الإفريقية الأشد تضررا من حيث عدد حالات الإصابة تشمل جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا.

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