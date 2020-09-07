مال وأعمال

إصابات كورونا في إفريقيا تقترب من 1.3 مليون

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

شينخوا – قال المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، إن إجمالي عدد الإصابات الناتجة عن مرض فيروس الجديد (كوفيد-19) تجاوز 1299389 في أنحاء القارة الإفريقية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأكد المركز أن عدد الوفيات ارتفع إلى 31283 حتى الآن.

وذكر أن نحو 1038256 مصابا تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة حتى الآن.

ووفقا للمركز فإن الدول الإفريقية الأشد تضررا من حيث عدد حالات الإصابة تشمل جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا.

Advertisements

اضغط لتحميل العدد السادس واالثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في إفريقيا تقترب من 1.3 مليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا