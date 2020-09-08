اليابان تعتزم إنفاق 6.3 مليار دولار من احتياطي الطوارئ لتوفير لقاحات لفيروس كورونا

_ قالت وزارة المالية اليابانية إن الحكومة وافقت يوم الثلاثاء على إنفاق 671.4 مليار ين (6.32 مليار دولار) من احتياطيات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات لفيروس كورونا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتقول الحكومة إنها تأمل في توفير لقاحات كافية لكل مواطن بحلول منتصف العام المقبل وتقديمها مجانا. اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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