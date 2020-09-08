مال وأعمال

البحرين تعين بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات دولارية

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_ أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك يوم الثلاثاء، أن البحرين عينت بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة شرائح.

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وقالت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة أن البحرين عينت بنك إيه.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية) وسيتي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب اتصالات مع مستثمرين يوم الثلاثاء، يعقبها إصدار صكوك لأجل سبع سنوات وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاما أو لأجل 30 سنة، وفقا لظروف السوق.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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