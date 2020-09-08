سوديك توافق على زيادة رأس المال المصدر إلى 1.4 مليار جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، في جلسته المنعقدة أمس على زيادة رأس المال المصدر من 1.396.715 مليار جنيه إلى 1.424.789 مليار جنيه.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنة من بيانات وإيضاحات مترتبة على زيادة رأس المال المصدر المزمع تقديمهم إلى الهيئة العامة للررقابة المالية بغرض السير في إجراءا دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الزيادة.

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وأشارت أن رأس المال المصدر بعد الزيادة سيكون 1.424.789 مليار جنيه سيكون موزع على عدد 356.197 مليون سهم بما يعادل نسبة 2% من أسهم سوديك المصدرة تخصص للشريحتين الرابعة والخامسة من شرائح نظام الإثابة بمبلغ 28.073 مليون جنيه مقسم على عدد 7.018 مليون سهم، قيمة الواحد 4 جنيهات، وتمثل القيمة الأسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، فقد وافق المجلس على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح ونشره على شاشات البورصة المصرية.

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مع تخصيص الزيادة بالكامل لصالح المستفدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال منح أسهم بشروط مميزة والذين تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف القائمة على إدارة نظام الإثابة.

ويتم توفير التمويل اللازم لإصدار هذه الأسهم من خلال احتياطي خاص – علاوة إصدار أسهم يزداد بقيمتها رأس مال سوديك المصدر وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2019.

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