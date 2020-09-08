مورجان ستانلي يتوقع تعافيا‭ ‬عالميا أسرع ما‭ ‬يزيد احتمالات التضخم

_ قال اقتصاديون في مورجان ستانلي (NYSE:MS) إن من المرجح أن يتعافى الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الجائحة في وقت مبكر من العام المقبل قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التوقعات السابقة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضافوا في مذكرة للعملاء “تشير الدلائل إلى أن معادلة الفيروس/الاقتصاد تغيرت بشدة مقارنة بالأيام الأولى للتفشي” وذكروا أن التعافي مستمر في اكتساب قوة دفع مع تحسن تعامل الدول مع الفيروس.

اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وتابع الاقتصاديون في مورجان ستانلي أن الاقتصاد الأمريكي قد يبلغ مستويات ما قبل كوفيد-19 في الربع الثاني من العام المقبل، بينما تعود الأسواق المتقدمة ككل لهذه المستويات في الربع الثالث من العام المقبل.

Advertisements

وتابعوا أنه بالتضافر مع مستويات غير مسبوقة للدعم المالي والنقدي وتعثر محتمل للتجارة، من المرجح أن يصاحب التعافي المتوقع معدلات تضخم أعلى.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج