نزيف الليرة لا يتوقف والأتراك يهرعون على العملات الصعبة والذهب

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وكالات _ هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمس مواصلة اتجاها نزوليا وسط مخاوف بشأن التضخم وسياسة نقدية فضفاضة واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
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ومما يزيد من القلق قفزة في الطلب بين الأتراك على العملات الصعبة والذهب وتدخلات مكلفة في أسواق الصرف الأجنبي وأيضا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.
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وهبطت الليرة 0.4 في المائة إلى 7.4641 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، مقارنة بـ7.4410 عند الإغلاق الجمعة الماضي.
وفي وقت سابق أمس سجلت الليرة 7.4650 وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق ومنخفضة أكثر من 20 في المائة عن مستواها في بداية العام.
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