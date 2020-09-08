مال وأعمال

الرقابة المالية توافق على قبول طلبات وقف قرارات عمومية برايم القابضة المنعقدة يناير الماضي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

رنا ممدوح _ أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قرار رقم 143 بتاريخ 31 أغسطس الماضي بوقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ 21 يناير الماضي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقرر المجلس وفقاً لإفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم، قبول طلبات وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ 12 يناير الماضي شكلا ورفضها موضوعاً.

اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وذلك وفقاً لحكم المادة رقم 10 من قانون سوق رأس المال المصدر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وبحسب مجلس هيئة الرقابة المالية فيعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلا فيما يخصه.

وجاء قرار المجلس بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية.

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

Advertisements

وعلى الطلب المقدم من مجموعة مساهمي الشركة والمتجاوز حصتهم 5% من رأس مال الشركة لوقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ 12 يناير الماضي.

وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية المختصة بالهيئة المؤرخة في 24 أغسطس الماضي.

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة نهاية اغسطس الماضي.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة المنعقدة بيناير الماضي قد اتخذت عدة قرارات منها الموافقة عل تعيين مصطفى الحيوان كعضو مجلس إدارة مستقل، ورفض تعيين خالد راشد كعضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة صميم المالية للاستثمارات المالية.

كما رفضت العمومية العقود المبرمة كعقود عمل مع أطراف ذوي علاقة مرتبطة بالمساهم شركة صميم المالية للاستثمارات والتي تمت بين الشركة مع كلا من خالد راشد، ورفيق الفهد، ومحمد السعيد، وكريم الشيخ.

نص قرارات عمومية يناير

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الرقابة المالية توافق على قبول طلبات وقف قرارات عمومية برايم القابضة المنعقدة يناير الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا