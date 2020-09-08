البورصة تتراجع بنسبة 0.56% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.56%، ليتداول عند مستوى 11073 نقطة.

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وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.45% و1.42% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 74.570 مليون جنيه على 113 شركة من خلال 2536 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 61 شركة مقابل ارتفاع 17 في حين لم تتغير أسعار 38.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 6.859 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

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في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.064 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 20.881 مليون جنيه، مقابل 14.816 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 794.713 ألف جنيه، منها 429.352 ألف جنيه للمؤسسات، و365.360 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم المصرية للاتصالات قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.23%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 5.75%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.36%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.86%، تلاه سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 4.16%، ثم سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 3.08%.

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