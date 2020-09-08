مال وأعمال

ميركل تبحث الأوضاع الصعبة لقطاع السيارات في ألمانيا

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وكالات _ تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التشاور مع مسؤولي قطاع السيارات في ألمانيا مساء اليوم بشأن الوضع الصعب الذي يمر به القطاع حاليا في ظل أزمة .

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وسوف تدور المحاور الرئيسية للمشاورات حول مسائل استراتيجية خاصة بمستقبل القطاع، مثل الرقمنة والتشابك والقيادة الذاتية.

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ويُعقد المؤتمر في إطار مبادرة ” العمل المركّز للحركية”، وهي تمثل تبادلا دوريا بين الأوساط السياسية وقطاع السيارات منذ نهاية عام 2019.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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