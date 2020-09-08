- 1/2
- 2/2
وكالات _ تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التشاور مع مسؤولي قطاع السيارات في ألمانيا مساء اليوم بشأن الوضع الصعب الذي يمر به القطاع حاليا في ظل أزمة كورونا.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وسوف تدور المحاور الرئيسية للمشاورات حول مسائل استراتيجية خاصة بمستقبل القطاع، مثل الرقمنة والتشابك والقيادة الذاتية.
اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج
ويُعقد المؤتمر في إطار مبادرة ” العمل المركّز للحركية”، وهي تمثل تبادلا دوريا بين الأوساط السياسية وقطاع السيارات منذ نهاية عام 2019.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميركل تبحث الأوضاع الصعبة لقطاع السيارات في ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.