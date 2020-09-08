ميركل تبحث الأوضاع الصعبة لقطاع السيارات في ألمانيا

وكالات _ تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التشاور مع مسؤولي قطاع السيارات في ألمانيا مساء اليوم بشأن الوضع الصعب الذي يمر به القطاع حاليا في ظل أزمة كورونا.

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وسوف تدور المحاور الرئيسية للمشاورات حول مسائل استراتيجية خاصة بمستقبل القطاع، مثل الرقمنة والتشابك والقيادة الذاتية.

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ويُعقد المؤتمر في إطار مبادرة ” العمل المركّز للحركية”، وهي تمثل تبادلا دوريا بين الأوساط السياسية وقطاع السيارات منذ نهاية عام 2019.

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