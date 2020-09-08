شركة PRE للتطوير تعتزم إطلاق مشروع جبال السخنة بمبيعات مستهدفة 2.5 مليار جنيه

بكر بهجت _ تعتزم شركة PRE للتطوير العقاري إطلاق مشروع جبال السخنة الأسبوع المقبل، بمبيعات مستهدفة 2.5 مليار جنيه الجزء السكني.

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قال هاشم القاضي، العضو المنتدب للشركة في بيان، إن المشروع يقام على مساحة 71 فدانا بالعين السخنة، ويضم شاليهات وفيلات بمساحات متنوعة إلى جانب فندق سياحى.

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أضاف أن شركته المطور والمسوق العام للمشروع، وتمتلك خبرة كبيرة فى التنمية العمرانية .

ويضم المشروع عددا متنوعا من الخدمات والتي تضم 22 حمام سباحة ونادي اجتماعي يقع على الشاطئ، بالإضافة لفندق 5 نجوم.

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وأشار إلى أنه من المخطط إطلاق المشروع الأسبوع المقبل بأسعار مميزة وبأنظمة سداد متنوعة تمثل فرصة لراغبى الاستثمار وبالتعاون مع عدد كبير من شركات التسويق.

أضاف القاضى، أن شركة PRE للتطوير العقاري بدأت تنفيذ المشروع قبل تسويقه وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 10 %، مما يدعم الثقة في المشروع والجدية والالتزام في التنفيذ وتخطط الشركة لضخ سيولة كبيرة فى الإنشاءات الفترة المقبلة فيما تمتلك الشركة ملاءة مالية تمكنها من تنمية المشروع فى الوقت المحدد.

وتابع أن PRE للتطوير العقاري تمتلك سابقة أعمال مميزة في تطوير وتسويق مشروعات أهمها ستون ريزيدنس بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومشروع ستون ستريت ومشروع هضبة في 6 أكتوبر وغيرها.

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