مصدران لبلومبرج: الاتصالات السعودية تسعى لخفض قيمة عرض الاستحواذ على فودافون مصر

قال مصدران لوكالة بلومبرج إن شركة الاتصالات السعودية تجري مناقشات لتقليص عرضها غير الملزم بقيمة 2.39 مليار دولار لشراء حصة في فودافون مصر.

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وتأتي المناقشات مع اقتراب الموعد النهائي لشركة الاتصالات السعودية للمضي قدمًا في العرض غير الملزم الذي قدم لأول مرة في يناير، وبعدما مددت الشركة السعودية في يوليو مذكرة التفاهم لمدة 60 يومًا بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

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ويخص العرض النقدي حصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر، أما الجزء المتبقي تملكه الشركة المصرية للاتصالات. وقالت شركة الاتصالات السعودية إن العرض يمنح الأعمال المصرية قيمة مشروع 4.35 مليار دولار.

لم يقدم المصدران لبلومبرج ومن بينهما مسؤول مصري، تفاصيل إضافية وطلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتعليق على المحادثات.

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وتعذر الوصول إلى المتحدث باسم شركة الاتصالات السعودية للتعليق. وامتنع المتحدثون باسم فودافون العالمية وفودافون مصر عن التعليق.

وتتطلب لوائح السوق المصرية من شركة الاتصالات السعودية تقديم عرض إلزامي لجميع أسهم فودافون مصر، بما في ذلك الحصة التي تمتلكها المصرية للاتصالات.

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