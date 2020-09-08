وزير التموين: 170 مليون جنيه تكلفة إنشاء صومعة بني سلامة.. وسامكريت وكامبريا الشركات المنفذة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن صومعة بني سلامة تبلغ تكلفة إنشاؤها 170 مليون جنيه بسعة تخزينية 60 ألف طن، وعلى مساحة 3370 متر مربع، وينفذ المشروع شركة سامكريت وشركة كامبريا.

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جاء ذلك خلال تفقده للصومعة بمحافة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، ونعماني نصر مستشار الوزير.

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وأكد المصيلحي أن القيادة السياسية تولى ملف المشروع القومي للصوامع اهتماماً بالغاً، نظراً للأهمية الإستراتيجية لسلعة القمح، حيث يصل الإستهلاك السنوي لمصر من الأقماح المستخدمة فى انتاج الخبز البلدي ما يقرب من 10 مليون طن قمح سنوي، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطوره وحديثه وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الأقماح.

وأضاف وزير التموين أن الاهتمام بالبنية الأساسية وتجهيزهها بكفاءة أصبح واقعاً ملموساً الآن، وذلك بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومي وكذا دعم دولة رئيس مجلس الوزراء المصري وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتي تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزن استراتيجي آمن من القمح بما يحقق أمن غذائي حقيقي داخل البلاد.

وأكد المصيلحي بأن السعات التخزينية لمصر تصل الآن لمدة كفاية وتخزين ما يقرب من 4.5 شهر تخزين قمح، بسعات تخزينية تصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن، مؤكداً أن هذه الجولة التفقدية للصومعة تاتي فى إطار الاستعداد للافتتاحات الرئاسية لمشروعات الصوامع القومية.

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وأوضح اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد والتي تصل إلي 10٪ وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج و مناطق الاستهلاك.

واستعرض باسيلي السعات التخزينية لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين ومنها اقدم صومعتين هي إمبابة 60 ألف طن، وشبرا 100 الف طن وفي عام 2005 بلغت إجمالي السعات التخزينية 190 ألف طن لتصل إلي 700 ألف طن في 2012 وفي عام 2020 بلغت 2 مليون و ٥٩٠ ألف طن للشركة القابضة للصوامع فقط.

وأكد باسيلي أنه سيتم ضم صومعتي الصالحية وابوصير 120ألف طن وهي في المراحل التشغيلية إضافة إلي صوامع حقلية بسعة تخزينية 5 آلاف طن .

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