مبيعات المؤسسات الأجنبية ترفع خسائر البورصة إلى 1.63% والسبعيني يفقد 2.69%

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة التراجع في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.63%، ليتداول عند مستوى 10954 نقطة.

اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني تراجعاً بنسبة 0.70%، ليتداول عند مستوى 66.47 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.69% و2.73% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 740.213 مليون جنيه على 178 شركة من خلال 27916 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 142 شركة مقابل ارتفاع 15 في حين لم تتغير أسعار 21.

Advertisements

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 62.188 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 62.747 مليون جنيه، مقابل 558.920 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، محققين صافي بقيمة 38.637 مليون جنيه، منها 21.913 مليون جنيه للأفراد، و16.724 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 23.550 مليون جنيه، منها 13.877مليون جنيه للأفراد، و9.672 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.20%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 7.04%، ثم سهم المصرية للاتصالات بنسبة 6.57%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.71%، تلاه سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 9.44%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 5.27%.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج