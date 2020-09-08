البنك الأهلي يتيح التحصيل الإلكتروني عبر منصة مبادرة دعم المستهلك بالتعاون مع إى أسواق

دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع شركة إي أسواق مصر إحدى شركات إي فاينانس، المتخصصة في الأسواق الإلكترونية، عن توفير خدمة التحصيل الإلكتروني من خلال بطاقات الدفع للمنتجات المعروضة ضمن مبادرة دعم المستهلك المصري، وذلك من خلال منصة العرض الإلكترونية المخصصة http://www.mobadra.gov.eg

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وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن خدمة التحصيل الإلكتروني تأتي كخطوة فعالة لدعم المبادرة الرئاسية التي تمتد لثلاثة شهور والتي اطلقت سعيا لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات محلية الصنع.

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وأشار إلى أن المبادرة ستساهم في زيادة معدلات الاستهلاك وتقليل نسب الاستيراد و التشجيع على تعميق الصناعة المحلية، بما سينعكس على دفع عجلة الإنتاج المحلي ويساهم في توفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.

وأكد عكاشة، على دعم البنك الأهلي المصري لكافة المبادرات التي تطلقها الدولة في مختلف القطاعات بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتيسير سبل حياته اليومية بوصفه أكبر البنوك المصرية وأكثرها مساهمة في خدمة المجتمع.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس أهمية المشاركة في المبادرة كونها تعزز دور الشركة في منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي وتدعم المستهلك المصري والإنتاج المحلي.

وأضاف: تعد المبادرة خطوة على طريق التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة وتبني مفهوم جديد للتجارة الإلكترونية وفتح منافذ جديدة للتجار وتوسيع مجالات العمل ودعم التعامل اللانقدي تماشيا مع رؤية الدولة لبناء “مصر الرقمية”.

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وأكد سرحان، أن إى فاينانس تعتبر الشركة الوطنية المتخصصة في تقديم أحدث نظم الدفع الإلكتروني وخدمات تطوير تكامل الأعمال للقطاعات المالية والحكومية وخاصة وزارة المالية .

وأضاف أن شركة إي-أسواق مصر، إحدى شركات “إي-فاينانس” قامت ببناء وتصميم السوق الإلكتروني للمبادرة www.mobadra.gov.eg بالتعاون مع وزارة المالية والربط مع التجار وإدخال جميع السلع والأسعار لتصبح سوق تجاري إلكتروني متكامل وآمن للمواطن المصري، حيث تأتي المنصة لتيسير عملية الشراء المتاحة بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وتوفير وسائل متنوعة لزيادة وتحفيز الاستهلاك.

ومن جانبها أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الشراكة بين البنك وإى-أسواق مصر فى بوابة “مبادرة” تتيح السهولة في عمليات سداد قيم المنتجات المعروضة والتي تشمل السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية، والأثاث المنزلي وكذا الصناعات الحرفية.

وتابعت: يتيح البنك كافة إمكاناته التكنولوجية لخدمة المستفيدين من المبادرة والوصول إلى أهدافها، مضيفة إنه سعيا من البنك للتيسير على العملاء فإنه يتم اعفاء القروض الشخصية من كافة المصاريف الإدارية مع تخفيض سعر العائد، وكذا إتاحة تقسيط قيمة المشتريات الخاصة بعملاء بطاقات الائتمان من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف بالاتصال بمركز الاتصالات 19623.

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