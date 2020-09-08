هايد بارك تطلق مشروع جديد في 6 أكتوبر بملياري جنيه استثمارات أول المراحل

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بكر بهجت _ تعتزم شركة هايد بارك للتنمية العمرانية إطلاق مشروع جديد في منطقة 6 أكتوبر على مساحة 31 فدانا باستثمارات مبدئية للمرحلة الأولى تصل قيمتها إلى ملياري جنيه.
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قال أمين سراج رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة حصلت على أرض المشروع في مزايدة من هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك ضمن مساحة إجمالية تصل إلى 100 فدان مقسمة على قطعتين الأولى 31 فدان والثانية 69 فدان.
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وأضاف خلال المائدة المستديرة التي تعقدها الشركة الآن، أن القطعة الأولى هي التي سيتم طرح أول مراحلها نهاية الشهر الجاري، موضحا أن المشروع عبارة عن فيلات بمساحات مختلفة، بينما القطعة الثانية ستضم وحدات سكنية وعمارات.
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