المصرف المتحد يحصد جائزة انترناشونال فاينانس للأفضل في القنوات الإلكترونية

دوت الخليج – أعلنت مجلة انترناشونال فاينانس الإنجليزية فوز المصرف المتحد بجائزة أفضل بنك للقنوات المصرفية الإلكترونية – مصر 2020.

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وذكر بيان صادر عن المصرف المتحد اليوم الثلاثاء، أن اختيار انترناشونال فاينانس للفائزين يتم بناء علي عدد من المعايير العالمية الصارمة والتقييم الدقيق من قبل لجنة عليا مكونة من خبراء عالميين في مجال الخدمات الإلكترونية، لنوعية الخدمات والحلول البنكية المقدمة للأفراد والشركات.

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وأكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، سعادته بهذه الجائزة والتي تمنحها مؤسسة دولية للعام الثاني علي التوالي للمصرف المتحد في مجال الخدمات الإلكترونية، وتؤكد علي قيمة اجتهاد فريق العمل لتحقيق الاستدامة في النجاح.

وقال القاضي، إن استراتيجية المصرف المتحد قامت علي أساس ابتكار مجموعة من الحلول الرقمية والخدمات التكنولوجية وتقديمها للجمهور وفقا لأحدث معايير الجودة المصرفية العالمية، على أن تكون الأولوية في الاختيار للحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تصنعها العقول المصرية.

وأضاف أن القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تأهيل مصر تكنولوجيا لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية بالشرق الأوسط.

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من جهته أكد أحمد حلمي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن المصرف المتحد قدم على مدار الأربع سنوات الماضية مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تتناسب مع طبيعة المواطن المصري وتلبي احتياجاته وطموحه.

وتابع: قدم المصرف أيضا حلول رقمية مصرفية تناسب الشركات بمختلف أحجامها من شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة وأيضا متناهية الصغر.

وأكد حلمي، أن المصرف المتحد سيواصل استكشاف وتقييم الابتكارات لدعم التغيير والتطوير في مجال الخدمات المصرفية والجهد المبذول من جانب فرق العمل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

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