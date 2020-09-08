مال وأعمال

المصرف المتحد يحصد جائزة انترناشونال فاينانس للأفضل في القنوات الإلكترونية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

دوت الخليج – أعلنت مجلة انترناشونال فاينانس الإنجليزية فوز المصرف المتحد بجائزة أفضل بنك للقنوات المصرفية الإلكترونية – مصر 2020.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وذكر بيان صادر عن المصرف المتحد اليوم الثلاثاء، أن اختيار انترناشونال فاينانس للفائزين يتم بناء علي عدد من المعايير العالمية الصارمة والتقييم الدقيق من قبل لجنة عليا مكونة من خبراء عالميين في مجال الخدمات الإلكترونية، لنوعية الخدمات والحلول البنكية المقدمة للأفراد والشركات.

اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وأكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، سعادته بهذه الجائزة والتي تمنحها مؤسسة دولية للعام الثاني علي التوالي للمصرف المتحد في مجال الخدمات الإلكترونية، وتؤكد علي قيمة اجتهاد فريق العمل لتحقيق الاستدامة في النجاح.

وقال القاضي، إن استراتيجية المصرف المتحد قامت علي أساس ابتكار مجموعة من الحلول الرقمية والخدمات التكنولوجية وتقديمها للجمهور وفقا لأحدث معايير الجودة المصرفية العالمية، على أن تكون الأولوية في الاختيار للحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تصنعها العقول المصرية.

وأضاف أن القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تأهيل مصر تكنولوجيا لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية بالشرق الأوسط.

Advertisements

من جهته أكد أحمد حلمي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن المصرف المتحد قدم على مدار الأربع سنوات الماضية مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تتناسب مع طبيعة المواطن المصري وتلبي احتياجاته وطموحه.

وتابع: قدم المصرف أيضا حلول رقمية مصرفية تناسب الشركات بمختلف أحجامها من شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة وأيضا متناهية الصغر.

وأكد حلمي، أن المصرف المتحد سيواصل استكشاف وتقييم الابتكارات لدعم التغيير والتطوير في مجال الخدمات المصرفية والجهد المبذول من جانب فرق العمل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المصرف المتحد يحصد جائزة انترناشونال فاينانس للأفضل في القنوات الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا