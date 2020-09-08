هايد بارك تتفاوض مع 4 بنوك لاقتراض 1.5 مليار جنيه

بكر بهجت _ دخلت شركة هايد بارك للتنمية العمرانية في محادثات مع 4 بنوك للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل خطتها التوسعية والمشروعات القائمة بواقع 50% لمشروع القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر.

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وقال أمين سراج رئيس مجلس إدارة الشركة في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المائدة المستديرة التي تعقدها الشركة الآن، إن البنوك الأربعة منها بنك التعمير والإسكان الذي يمتلك حصة في الشركة.

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وأضاف أنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاق القرض خلال الشهر المقبل، وفق المحادثات الجارية مع البنوك الأربعة.

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