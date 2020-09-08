سعر الدولار يستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في غالبية البنوك.

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وظل سعر صرف الدولار في بنوك: الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول، عند مستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

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كما حافظ الأخضر على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وكذلك في كل من: العربي الإفريقي الدولي والإسكندرية والمصرف العربي الدولي عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

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فيما خفض بنك الكويت الوطني الدولار بواقع قرشا واحدا، بالغا 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

بينما رفع بنك إتش إس بي سي سعر صرف الدولار بواقع قرشين، مسجلًا 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالأمس.

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