وزير التموين: بدء مراحل تطوير شركات القابضة الغذائية

فاروق يوسف _ بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ المراحل الأولية لتطوير شركات “السكر” و”الزيوت” وكذلك شركتي “قها” و”إدفينا”، بهدف تعزيز إنتاجيتها، وفق ما صرح به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

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وأوضح وزير التموين على هامش افتتاح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص، أمس، أنه سيتم الانتهاء من دراسة تطوير شركات الزيوت بنهاية الشهر الجاري، وتمت الموافقة على الموقف المبدئي، على أن يتم البدء في التنفيذ نهاية أكتوبر الجاري.

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ويندرج تحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية 3 شركات زيوت وهي: “النيل للزيوت والمنظفات”، و”طنطا للزيوت والصابون”، و”الإسكندرية للزيوت والصابون”، و”المصرية لصناعة النشا والخميرة”.

وفيما يخص شركات السكر، قال الوزير في تصريحاته للصحفيين، إنه من المقرر توقيع عقود مع تحالف مكون من شركات أجنبية ومحلية لتطوير هذه الشركات، وذلك منتصف أكتوبر القادم.

وبسؤال دوت الخليج عن طبيعة تطوير شركتي “قها” و”إدفينا”، قال المصيلحي إنه تم تخصيص قطعة أرض في مدينة السادات على مساحة 1440 متر مربع لإنشاء مجمع صناعات غذائية متكامل ومتطور.

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وأضاف وزير التموين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة تطوير ودمج مصنعي قها وإدفينا، وسيتم الطرح لإقامة المجمع خلال الفترة المقبلة.

وبسؤاله عن أصول الشركة المقامة بالفعل، قال: “الدولة تحافظ على الأصول كافة، وهذا لا يعني أن أترك الأصل كما هو.. الأصل يتم إدارته بناء على الاستفادة الحقيقية لمكانه”.

وتأسست شركة إدفينا في مايو 1956، وبدأت الإنتاج في 1958، بهدف تصنيع وتصدير جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والأغذية المحفوظة، بجانب الأسماك، كما تمتلك مصنعًا رئيسيًّا في الإسكندرية.

أما قها للأغذية فقد تأسست في عام 1940، بمدينة قها بالقليوبية، وتمتلك 6 مصانع.

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